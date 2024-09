Il 4 ottobre a Trapani la conferenza "Rete Civica della Salute"

27/09/2024 00:00:00

Il 4 ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Sala "Fulvio Sodano" del Palazzo Comunale di Trapani, si terrà la conferenza dal titolo "Rete Civica della Salute: Salute - Territorio - Comunità - Partecipazione - Nuovi modelli organizzativi nella Sanità Territoriale." L'evento, organizzato dalla Rete Civica della Salute, rappresenterà un'importante occasione per riflettere su uno dei temi più attuali e cruciali per la sanità pubblica: l'evoluzione dei modelli organizzativi nella sanità territoriale.

La conferenza vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali che offriranno un confronto sulle nuove sfide e opportunità per garantire servizi sanitari più vicini al territorio e alle comunità, puntando sulla partecipazione attiva dei cittadini.

Tra i relatori principali, spiccano nomi come Ferdinando Croce, Direttore Generale dell'ASP Trapani, Pieremilio Vasta, Coordinatore regionale della Rete Civica della Salute, e Vito Ignazio Barraco, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani. Gli interventi saranno accompagnati da testimonianze dirette di operatori della sanità e rappresentanti della Rete Civica della Salute dei diversi distretti sanitari della provincia.

Ad aprire i lavori saranno Anna Maria De Blasi, coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute di Trapani, e Rosa Alba Mezzapelle, coordinatrice per Marsala, insieme a Pier Francesco Rizza, Presidente della Conferenza CCA Regione Sicilia.

La conferenza rappresenta una tappa importante per discutere i nuovi modelli di gestione sanitaria, con un occhio di riguardo per la partecipazione cittadina e il rafforzamento delle reti locali di assistenza. È prevista anche la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l'assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì, il deputato regionale Dario Safina, e l’europarlamentare Giuseppe Lupo.

L'incontro è aperto a operatori del settore sanitario, rappresentanti istituzionali e cittadini interessati. La registrazione può essere effettuata online tramite un link dedicato.

Un appuntamento da non perdere per approfondire il futuro della sanità territoriale e per comprendere come le nuove politiche e riforme possano incidere concretamente sul benessere delle comunità locali.