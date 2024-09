Mafia, chiesto sconto di pena per l'ex avvocata Angela Porcello: "Collaborazione leale e sincera"

L 'avvocato Giuseppe Scozzari ha chiesto uno sconto di pena per Angela Porcello, ex avvocata condannata in primo grado a 15 anni e 4 mesi di reclusione con l'accusa di associazione mafiosa. La richiesta è stata avanzata alla Corte d'appello...