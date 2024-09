Incidente di caccia in Sicilia: papà uccide il figlio col fucile

29/09/2024 20:54:00

Un incidente di caccia è costato la vita a un ragazzo di 27 anni in Sicilia: il colpo è partito dal fucile del padre, per errore.

E' accaduto in provincia di Messina, a San Pier Niceto.

La vittima è Salvatore Fabio, che viveva a Pace del Mela: era impegnato nella zona di Serro di San Piero in una battuta di caccia. Le verifiche dei carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto sono ancora in corso: non è ancora chiaro se il padre, al momento del colpo, avesse appena concluso un'operazione di ricarica del fucile o meno. Oppure se abbia puntato nella boscaglia senza accorgersi della presenza del figlio (spesso i cacciatori si separano durante le battute). Per il ventisettenne i soccorsi sono stati vani.

Dopo i primi accertamenti i militari dell'Arma sembrano almeno escludere altre ipotesi: si è trattato di un incidente e non ci sarebbero sospetti su altro. Il padre del ragazzo è stato comunque portato in caserma per una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto.