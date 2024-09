30 Settembre: Israele estende i raid dopo la morte di Nasrallah, ultradestra vince in Austria, varato il condono fiscale

30/09/2024 06:59:00

Le principali notizie di oggi, 30 settembre 2024

La morte di Nasrallah infiamma il conflitto: Israele colpisce Yemen e Siria

La conferma della morte di Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, ha scatenato un’intensificazione del conflitto in Medio Oriente. Nasrallah sarebbe morto soffocato in un bunker a causa dei gas tossici generati dai bombardamenti israeliani su Beirut. Mentre la Casa Bianca tenta di frenare l’escalation, Netanyahu non accenna a fermarsi e, dopo il Libano, ha esteso gli attacchi anche a Yemen e Siria. Fonti della Cnn riportano che il corpo di Nasrallah è stato ritrovato integro. Un ordigno israeliano avrebbe anche sfiorato una base dei caschi blu italiani dell'ONU nel sud del Libano, aumentando le tensioni internazionali.

Elezioni in Austria: vittoria dell’ultradestra Fpö

Il partito di estrema destra Fpö, guidato da Herbert Kickl, ha vinto le elezioni in Austria con il 29% dei voti. Il programma neonazista, razzista e filoputiniano del Fpö preoccupa l’Europa, ma la formazione di un nuovo governo sarà complessa, poiché il partito non ha abbastanza voti per governare da solo e fatica a trovare alleati. Le reazioni internazionali sono di grande preoccupazione per la direzione politica che l’Austria potrebbe intraprendere.

80 anni dalla strage di Marzabotto: Steinmeier chiede perdono

A Marzabotto si è celebrato l’ottantesimo anniversario della strage nazista, con la presenza del presidente italiano Sergio Mattarella e del suo omologo tedesco Franz-Walter Steinmeier. Quest’ultimo ha chiesto perdono per i crimini commessi dall'esercito nazista, in un momento carico di emozione e memoria storica.

Condono fiscale: varata la sanatoria per gli anni 2018-2022

La maggioranza di governo ha approvato un condono fiscale che permette la sanatoria senza sanzioni per gli anni dal 2018 al 2022. La mossa è stata fortemente criticata dalle opposizioni, ma l'esecutivo la difende come una misura necessaria per favorire il rientro dei capitali e la ripresa economica.

Papa Francesco contro l’aborto: medici sicari

Durante il viaggio di ritorno dalla sua visita in Belgio e Lussemburgo, Papa Francesco ha usato parole durissime contro l’aborto, definendo "sicari" i medici che praticano interruzioni di gravidanza. Le sue dichiarazioni hanno riacceso il dibattito su questo tema in Italia e nel mondo cattolico.

Chiara Petrolini: il fidanzato parla in tv

Il fidanzato di Chiara Petrolini, la ventunenne accusata di aver soppresso e seppellito due neonati, ha parlato in tv, affermando di non essersi mai accorto delle gravidanze. Secondo il giovane, Chiara gli aveva detto di prendere la pillola, ma i loro rapporti erano comunque non protetti. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica.

Omicidio in Sardegna: 27enne accoltellato dopo una lite

In provincia di Sud Sardegna, un giovane di 27 anni è stato ucciso a coltellate all’alba di domenica dopo una lite. L'assassino è stato arrestato poco dopo l’omicidio e le indagini proseguono per chiarire le circostanze del crimine.

Tadej Pogačar campione del mondo di ciclismo

Tadej Pogačar ha vinto il campionato mondiale di ciclismo, grazie a una fuga leggendaria durata circa 100 chilometri. Il ciclista sloveno ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza, consolidando il suo status di campione assoluto.

Napoli batte il Monza 2-0 e guida la classifica di Serie A

Il Napoli ha sconfitto il Monza per 2-0 nella giornata di ieri, salendo in vetta alla classifica di Serie A con 13 punti. La squadra partenopea continua il suo percorso brillante, con prestazioni che la rendono una seria candidata per il titolo.

Caso doping: Sinner sotto i riflettori dopo il ricorso della Wada

Il tennista italiano Jannik Sinner è finito nel mirino della Wada, che ha presentato un ricorso sul suo caso di doping. Sinner si è dichiarato innocente e ha ricevuto la solidarietà del suo rivale Carlos Alcaraz. La vicenda tiene in sospeso il mondo del tennis.

Luna Rossa pareggia nella Louis Vuitton Cup

Nella finale della Louis Vuitton Cup contro gli inglesi di Ineos, Luna Rossa ha perso gara 3 ma ha vinto gara 4, riportando la situazione in perfetta parità. Oggi si torna in acqua per decidere chi avanzerà verso la Coppa America.

Morto Glauco Mauri, grande attore e regista teatrale

È scomparso a 93 anni Glauco Mauri, uno dei più grandi attori e registi del teatro italiano. Mauri ha recitato fino a poco prima della sua morte, lasciando un'eredità importante nel panorama culturale italiano.