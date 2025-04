10 Aprile: Trump sospende i dazi, ma non per la Cina. Borse su, l'Ue prepara i contro - dazi

10/04/2025 07:02:00

E' il 10 Aprile 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha sospeso i dazi per 90 giorni, dice perché si è lasciato impietosire da ben 75 nazioni che lo hanno chiamato per negoziare (gli hanno telefonato per implorarlo, ha detto, ma per quanto lo riguarda possono anche «kiss my ass», cioè baciargli il culo)

• La sospensione dei dazi non riguarda però la Cina: prima dell’annuncio di Trump, ha alzato le sue imposte ai prodotti Usa all’84%. Gli Usa hanno risposto portando le loro imposte sulla Cina al 125%

• Wall Street ha guadagnato il 9,5%, un record, ma le Borse europee, che hanno chiuso prima dell’annuncio di Trump, hanno chiuso in ribasso

• L’Ue ha approvato la lista di beni Usa che saranno gravati dai contro-dazi al 25% (in tre fasi: dal 15 aprile, dal 16 maggio, e dal 1° dicembre)

• Un giudice federale ha stabilito che i giornalisti di Ap vanno riammessi agli eventi presidenziali

• Il Wall Street Journal dice che i cinesi arruolati tra i russi sono almeno 150

• La Corte Costituzionale ha stabilito che la legge campana che permette a Vincenzo De Luca di correre per il terzo mandato è incompatibile con la Costituzione. Il consiglio provinciale trentino invece ha approvato il terzo mandato per il governatore leghista Fugatti

• La Cassazione ha deciso che sulle carte d’identità dovrà tornare la dicitura «genitori» (e non «padre» e «madre», come aveva voluto Salvini)

• Il Cdu e la Spd hanno trovato un accordo per formare un governo di coalizione in Germania (proprio ieri, quando l’AfD per la prima volta ha superato la Cdu nei sodaggi)

• È stata negata la semilibertà ad Alberto Stasi, perché l’intervista che aveva rilasciato a Le Iene non era stata autorizzata



• Nel suo discorso alle Camere riunite, re Carlo ha citato Dante, Virgilio, Falcone, Ed Sheeran, Garibaldi, e altri. Con Camilla ha poi preso un gelato, ha fatto visita il Papa, e partecipato al ricevimento di gala offerto da Mattarella

• L’Unrwa dice che a Gaza sono terminate le scorte di cibo

• I morti nel crollo di una discoteca nella Repubblica dominicana sono saliti a 124

• Il comune di Riace ha respinto la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco

• Mark Samson, dopo aver ucciso Ilaria Sula, ha approciato altre ragazze

• Confindustria vuole ritirare la società del Sole 24 Ore dalla Borsa di Milano

• Alcuni ministeri sarebbero debitori di 17 milioni di euro nei confronti del Comune di Roma per non avere pagato la tassa sui rifiuti

• Dopo l’incendio in un Tesla Center di Roma Andrea Stroppa, referente in Italia di Musk, è finito sotto scorta

• Tra Lazio e Campania un bus che portava i bambini in gita ha tamponato un camion, ma non ci sono feriti gravi

• Un’escursionista è morta precipitando in un burrone sulle Prealpi Giulie, in provincia di Udine

• A Montecarlo Musetti ha battuto il ceco Lehecka, e oggi giocherà contro Berrettini

• Barcellona e Psg hanno battuto rispettivamente Borussia Dortmund e Aston Villa nell’andata dei quarti di Champions

• Federica Brignone ha lasciato l’ospedale

• In concorso ai David di Donatello ci sarà anche un cortometraggio fatto con l’intelligenza artificiale

• Il comune di Sanremo ha pubblicato il bando per l’organizzazione del festival

• Sono morti Aurélio da Silva Pereira, che scoprì Cristiano Ronaldo, l’attrice Valentina Tomada (è la terza interprete de Il Paradiso delle Signore a morire in un mese), l’anestesista del Gemelli Rocco Nicoletti e l’archeologo Maurizio Gualtieri

Titoli

Corriere della Sera: Trump a sorpresa: tregua sui dazi

la Repubblica: Trump: superdazi alla Cina

La Stampa: Trump trema e congela i dazi

Il Sole 24 Ore: Trump ci ripensa: dazi sospesi 90 giorni / ma li alza alla Cina. E Wall Street vola

Avvenire: Sfide e ripensamenti

Il Messaggero: Trump ci ripensa: dazi sospesi

Il Giornale: Trump si arrende

Leggo: Dietrofront di Trump sui dazi

Qn: Trump fa marcia indietro / Dazi sospesi per tre mesi

Il Fatto: La caduta / dei viceré

Libero: Trump choc, ecco cosa fare

La Verità: America e Cina, è resa dei conti / Trump congela i dazi agli altri

Il Mattino: Retromarcia di Trump, vola Wall Street

il Quotidiano del Sud: La marcia indietro di Trump

il manifesto: Cul de sac

Domani: Dietrofront di Trump, dazi sospesi / Ma la guerra contro la Cina continua