Sei mesi di esercitazioni militari ad Erice

25/12/2025 08:20:00

Tornano le esercitazioni militari al poligono di San Matteo, sul versante nord del Monte Erice. Per sei mesi l’area sarà interessata da attività addestrative con armi individuali di reparto, con conseguenti limitazioni alla viabilità e all’accesso nelle zone circostanti.

Lo prevede un’ordinanza del Comando Militare Esercito “Sicilia” (la potete leggere qui) che ha disposto la ripresa delle esercitazioni a partire da gennaio e fino a giugno, con un calendario già definito. Le attività si svolgeranno in più finestre temporali distribuite nei mesi, secondo quanto comunicato alle amministrazioni locali.

Il poligono di San Matteo, area storicamente destinata all’addestramento militare, si trova in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Proprio per questo, come avvenuto in passato, durante i giorni di esercitazione saranno interdette le strade e i sentieri che attraversano l’area, con divieto assoluto di accesso a persone non autorizzate.

L’ordinanza prevede che le esercitazioni si svolgano con armi portatili individuali, munizionamento da guerra e colpi a salve, a seconda delle fasi addestrative. Per ragioni di sicurezza, l’area sarà delimitata con apposita segnaletica, bandiere rosse e presidi di vigilanza, mentre l’accesso sarà consentito esclusivamente al personale militare.

Il provvedimento stabilisce anche precise responsabilità civili e penali: chiunque violi i divieti di accesso o non rispetti le disposizioni di sicurezza potrà incorrere in sanzioni, salvo i casi in cui si configuri una responsabilità più grave. In caso di ritrovamento di residuati o materiali esplosi, è fatto divieto assoluto di toccarli o rimuoverli: la segnalazione dovrà avvenire esclusivamente alle autorità competenti.

Come già accaduto in precedenti occasioni, l’ordinanza richiama anche l’attenzione su eventuali danni accidentali a cose o persone, specificando che non potranno essere attribuite responsabilità all’autorità militare per fatti derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni.

Il ritorno delle esercitazioni a San Matteo riaccende inevitabilmente il dibattito sul rapporto tra attività militari e tutela del territorio, in una zona che rappresenta uno dei punti panoramici e naturalistici più delicati del Trapanese. Un tema che ciclicamente torna d’attualità e che, anche questa volta, accompagnerà i sei mesi di manovre previste sul Monte Erice.



