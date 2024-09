Ancora violenza a Strasatti, lite tra un uomo e una donna

30/09/2024 12:18:00

Ancora disordini nella frazione di Strasatti, a Marsala. Piazza Fiera, la piazza principale della contrada, ancora una volta teatro di scene di violenza.

Una lite, infatti, sarebbe scoppiata tra un uomo e una donna. Sul posto è intervenuto il 118 e la Guardia di Finanza.

Sempre in piazza è stato avvistato un uomo girare nudo, si tratterebbe dello stesso che in queste settimane ha importunato gli automobilisti.

Non sono episodi isolati, Strasatti è sempre più fuori controllo e nonostante l'assidua presenza delle forze dell'ordine si verificano episodi di violenza.

Nei giorni scorsi un uomo armato di spranga ha danneggiato gravemente un'auto in sosta, mandando in frantumi il parabrezza. Fortunatamente, la proprietaria del veicolo non era presente sul posto al momento dell'accaduto, evitando così un possibile confronto che avrebbe potuto degenerare in una situazione violenta.

L'aggressore è stato identificato e denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia di Stato di Marsala, prontamente intervenuti sul luogo del misfatto. Restano tuttavia poco chiari i motivi che avrebbero spinto l'uomo a compiere tale gesto, scaricando la propria rabbia contro l'auto in sosta.