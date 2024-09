30/09/2024 08:13:00

Brutta disavventura per un automobilista a Favignana.

Un uomo alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo al porto dell'isola ed è finito in mare con l'auto. Per l'esattezza, è quasi finito in mare.

Perchè l'auto, come si vede dalle immagini, è caduta dalla banchina e sotto ha trovato un gommone. L'auto è rimasta in bilico, sospesa tra l'imbarcazione e la banchina.

I presenti prima dell'arrivo dei soccorsi, si sono ingegnati per evitare che l'auto precipitasse del tutto in acqua. Ma soprattutto per permettere all'autista di uscire dal mezzo.