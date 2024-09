Studentessa trapanese in coma dopo una festa 

30/09/2024 17:47:00

Una studentessa di 18 anni, originaria di Trapani, si trova in coma all’ospedale Civico di Palermo dopo aver consumato un cocktail di alcol e droga durante una festa privata nella notte tra sabato e domenica. L'episodio è avvenuto in via Candelai, nel cuore del centro storico palermitano, dove si stava svolgendo una festa che si è trasformata in tragedia.

La giovane ha perso conoscenza durante la serata, e solo il rapido intervento del 118 ha permesso il suo trasferimento d'urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono critiche, e i medici stanno cercando di stabilire il tipo di sostanza che la ragazza ha assunto, ma al momento sono necessari gli esami tossicologici per ottenere risposte certe.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto durante la serata. Una delle domande centrali dell’indagine è se la ragazza abbia assunto volontariamente la droga o se qualcuno abbia introdotto la sostanza nel suo bicchiere all'insaputa della giovane. A fare la terribile scoperta è stato il fidanzato della diciottenne, che si è accorto che la ragazza iniziava a perdere conoscenza mentre ancora teneva il bicchiere in mano, fino a svenire poco dopo.

Le autorità hanno già sequestrato il locale in cui si è svolta la festa e stanno raccogliendo testimonianze, a partire da quella del fidanzato, per chiarire le circostanze dell'accaduto. Al momento, la pista del consumo involontario di droga resta tra le ipotesi al vaglio degli investigatori.

La vicenda ha scosso la comunità locale, riaprendo il dibattito sulla pericolosità del mix tra alcol e droghe nelle feste private, oltre che sulla necessità di una maggiore consapevolezza tra i giovani sui rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti.