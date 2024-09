Si è dimesso l'assessore al bilancio del Comune di Favignana

30/09/2024 17:32:00

L'assessore al Bilancio Antonino Gentile ha presentato oggi al sindaco Francesco Forgione le proprie dimissioni. La decisione, concordata, è stata motivata dall'assunzione di nuovi e prestigiosi incarichi professionali, sia a livello nazionale che regionale, che non risultano compatibili con la prosecuzione delle sue funzioni amministrative.

Nel corso degli ultimi quattro anni, Gentile ha ricoperto il proprio ruolo con impegno e dedizione, contribuendo significativamente alla crescita e al consolidamento delle finanze del Comune di Favignana. "Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha accordato e per l'opportunità di servire la comunità egadina", ha dichiarato l'assessore.

Il sindaco Francesco Forgione ha espresso parole di stima e gratitudine: "Voglio pubblicamente ringraziare Antonino Gentile per il contributo che ha dato alla nostra Giunta. Il nostro Comune ha beneficiato di una delle più grandi e straordinarie competenze in materia di finanza pubblica presenti nella nostra regione e nel nostro Paese. Gli auguro un buon lavoro per i suoi nuovi, prestigiosi incarichi".

L'uscita di Gentile non ferma l'azione dell'Amministrazione comunale. Già nelle prossime ore il sindaco Francesco Forgione comunicherà la nomina dei due nuovi assessori, in sostituzione di Antonino Gentile e Monica Modica, dimessasi nei mesi scorsi, ai quali saranno affidati i settori dei lavori pubblici e del bilancio.