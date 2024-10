 Mazara, Plastic Free raccoglie 900 kg di rifiuti sulla costa di Bocca Arena

01/10/2024 15:00:00

Un successo di partecipazione e di impegno collettivo ha caratterizzato la Giornata Nazionale Plastic Free, tenutasi domenica 29 settembre presso la costa di Bocca Arena. Più di 100 volontari si sono uniti all’iniziativa, contribuendo alla raccolta di circa 900 kg di rifiuti, in un importante intervento di pulizia e recupero ambientale in una delle aree costiere più pregiate della città.

L’evento, coordinato da Maria Mori per l’organizzazione Plastic Free, ha visto il coinvolgimento di associazioni locali, cittadini, studenti e rappresentanti istituzionali. "Ringrazio le associazioni di volontariato del territorio comunale, i cittadini, gli studenti e le istituzioni che hanno aderito e dato il loro grande contributo a una causa di salvaguardia del creato", ha dichiarato Mori, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della sensibilizzazione ambientale.

Tra i partecipanti all’iniziativa anche l’Assessore all’Ambiente Giampaolo Caruso, che ha espresso il suo sentito ringraziamento: "Un grazie di cuore ai ragazzi dell'Istituto Commerciale, a Plastic Free, in particolare a Maria Mori, Gaspare Accardo, Nino Vaccaro, a Vincenzo Dino Marzano di Giva e a tutti i volontari. Con questa iniziativa lanciamo anche un messaggio agli incivili che deturpano l'ambiente: non molliamo un millimetro nel contrastare l'inciviltà e nell'alimentare la speranza di un mondo e di un ambiente migliori".

L’evento ha evidenziato la necessità di un impegno costante nella lotta contro l'inquinamento e il degrado ambientale, una sfida che l’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo è determinata a portare avanti. Il successo dell’iniziativa conferma la volontà di promuovere azioni concrete di tutela ambientale, con l’obiettivo di rendere la città più pulita e sostenibile.

La Giornata Plastic Free rappresenta solo uno dei tanti eventi organizzati per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto per l'ambiente. L’Amministrazione comunale si impegna a sostenere e promuovere iniziative come questa, affinché la salvaguardia del territorio diventi una priorità condivisa da tutti i cittadini.

Il contributo delle nuove generazioni, in particolare degli studenti, è stato centrale nella riuscita dell’iniziativa, dimostrando come il futuro dell’ambiente passi anche attraverso l’educazione e la responsabilizzazione dei più giovani.

In un'epoca in cui l’inquinamento da plastica rappresenta una minaccia sempre più grave per gli ecosistemi marini e terrestri, giornate come quella di Mazara del Vallo assumono un valore simbolico e pratico di grande importanza.