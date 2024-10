Alcamo 2025-2027: incontro aperto per il futuro della città

02/10/2024 09:54:00

“Alcamo 2025-2027: Riflessioni e confronto per la città del futuro” è il titolo dell’evento che si terrà

giovedì 17 ottobre, a partire dalle 17.30, presso la Cittadella dei Giovani.

L’incontro, a modalità mista, con la possibilità di partecipare sia in presenza che da remoto, si inserisce in un percorso di programmazione partecipativa voluto dall'Amministrazione per avviare un dialogo aperto con i cittadini ed i portatori di interesse. L’obiettivo dell’incontro è raccogliere proposte, idee, sogni e sfide per delineare le priorità strategiche che guideranno lo sviluppo della città nei prossimi anni. Interverranno il Sindaco Domenico Surdi, che parlerà di "Una programmazione condivisa per la città del futuro", e la dott.ssa Tiziana Vinci, dirigente dei Servizi Finanziari del Comune, che tratterà il tema "Accountability e programmazione per un ciclo finanziario aperto e trasparente".

Gli interventi, che riguardano il ciclo di programmazione dell’ente locale, evidenzieranno l’importanza del coinvolgimento dei cittadini, che vuole essere un'opportunità per costruire insieme il futuro di Alcamo; contemporaneamente, saranno definiti gli impegni programmatici e finanziari in grado di rispecchiare le aspettative e le aspirazioni della comunità alcamese. “La partecipazione attiva e il coinvolgimento dei cittadini sono al centro di quest’incontro – dichiara il Primo Cittadino – che vuole essere non solo un momento di ascolto, ma soprattutto di confronto. Durante l’incontro, infatti, riserveremo uno spazio agli interventi dei partecipanti, i quali potranno esprimere le proprie opinioni, proporre idee progettuali e condividere visioni strategiche per il futuro della nostra città”. Pensiamo – continua il Sindaco – che la programmazione partecipativa possa garantire una pianificazione più inclusiva e rappresentativa delle reali esigenze della comunità. Coinvolgere i cittadini, le imprese, le associazioni di categoria e le organizzazioni della società civile vuol dire provare ad affrontare le sfide in maniera condivisa, oltre che individuare soluzioni innovative e sostenibili".