Dal 10 al 13 ottobre torna la Targa Florio Classica 2024

02/10/2024 21:30:00

Dal 10 al 13 ottobre 2024, le strade siciliane torneranno a ruggire con la Targa Florio Classica, uno degli eventi più attesi del calendario motoristico internazionale. Organizzata dall’Automobile Club di Palermo, con il supporto di ACI e ACI Storico, questa edizione segna un record storico con 233 equipaggi iscritti, pronti a sfidarsi tra le suggestive strade dell’isola.

L’evento, oltre a celebrare le auto storiche dal valore inestimabile, rappresenta l’ultimo atto del Campionato Italiano Grandi Eventi per auto d’epoca. La partecipazione a questa competizione non è solo motivo di orgoglio, ma anche un’opportunità per vivere un’esperienza unica tra paesaggi mozzafiato e l’accoglienza calorosa della Sicilia.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione, ci saranno le prestigiose auto GT prodotte dal 1991, che si contenderanno il titolo del Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità Moderna, e le attesissime 70 Ferrari che parteciperanno al Ferrari Tribute to Targa Florio. Piloti provenienti da quasi 20 nazioni – dall’Europa agli Stati Uniti, passando per Giappone, Australia, Messico e Canada – sfoggeranno modelli esclusivi e rari del celebre Cavallino Rampante.

Un nuovo quartier generale accoglierà quest’anno i partecipanti: il Marina Yachting di Palermo, situato presso il recentemente inaugurato Molo Trapezoidale, offrirà agli equipaggi una location mozzafiato. Gli ospiti potranno ammirare la fontana danzante musicale più grande d’Italia, un’opera d’arte che arricchisce ulteriormente l’esperienza della Targa Florio. Continua a leggere qui su Motoriedintorni.com.