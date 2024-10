Tranchida, si dice "contento" del rinvio a giudizio per diffamazione 

02/10/2024 14:37:00

Si dice "contento" del rinvio a giudizio per diffamazione nei confronti dell'imprenditore Andrea Bulgarella il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che, a commento della notizia data da Tp24, ha inviato questa dichiarazione: "Tutto sommato sono contento che si vada ad un pubblico processo.. sarà utile anche per capire le cause e gli effetti delle indisturbate speculazioni edilizie (nonché meglio conoscere attori e protagonisti) che hanno esposto nel tempo la città di Trapani a notevoli rischi alluvionali con danni alla collettività."

Il provvedimento di giudizio immediato è stato richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, Matteo Delpini ed è stato accolto dal GIP: la prima udienza del processo nei confronti di Giacomo Tranchida è stata fissata per il prossimo 16 gennaio 2025 presso il tribunale di Trapani.