Trapani, diffamazione ad Andrea Bulgarella: il sindaco Giacomo Tranchida a giudizio

Corruzione, rinviato a giudizio Luca Sammartino, il leader leghista in Sicilia

Il Giudice per le Udienze Preliminari di Catania, Ottavio Grasso, ha disposto il rinvio a giudizio per Luca Sammartino, leader della Lega in Sicilia, in relazione a due presunti episodi di corruzione. Il processo, che coinvolge anche altri...