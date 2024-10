Nuovi controlli a Marsala. Sequestrati altri motorini senza targa, denunce e maxi multe

03/10/2024 13:14:00

Continuano i controlli straordinari del territorio a Marsala, in particolare nella frazione di Strasatti, a opera dei Carabinieri della Compagnia di Marsala e dei reparti di specialità dell'Arma. L'operazione si inserisce nel più ampio quadro di azioni volte a contrastare l'illegalità e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Nel corso delle attività di controllo, che hanno visto l'impiego di posti di blocco lungo le principali arterie della città con il supporto dei militari del Reggimento Carabinieri Sicilia, sono stati ottenuti diversi risultati significativi:

- Denunciato un 35enne di nazionalità straniera come presunto autore di una rapina. L'uomo avrebbe aggredito un connazionale nei pressi di un supermercato, sottraendogli il portafoglio. A seguito di una perquisizione domiciliare, il portafoglio è stato rinvenuto e successivamente riconsegnato alla vittima.

- Denunciato un 18enne per furto e ricettazione, trovato in possesso di due ciclomotori rubati. I mezzi sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

- Sanzionate amministrativamente 4 persone, per un totale di circa 25.000 €, sorprese alla guida di veicoli (2 auto e 2 ciclomotori) privi di patente e di copertura assicurativa. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

- Sottoposti a controllo gli esercizi commerciali e i circoli ricreativi della contrada Strasatti, durante i quali sono stati sequestrati 19 ciclomotori non conformi ai requisiti di legge per la circolazione. I mezzi sono stati affidati alla Polizia Municipale in quanto considerati "rifiuti speciali" e saranno avviati allo smaltimento.

Già nei giorni scorsi sono stati sequestrati altri motorini sempre nella zona di Strasatti.

L'operazione rientra in una serie di interventi volti a contrastare l'uso illegale dei veicoli e a prevenire i reati legati alla criminalità. I controlli continueranno nelle prossime settimane per garantire la sicurezza nelle diverse aree della città e combattere l'illegalità stradale.