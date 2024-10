Sequestrati 18 motorini dalla Polizia Municipale di Marsala: intensificati i controlli contro i veicoli irregolari

11/10/2024 11:24:00

Un'operazione di controllo straordinaria è stata effettuata all’alba di oggi dalla Polizia Municipale di Marsala, che ha portato al sequestro di 18 motoveicoli privi di targa e senza copertura assicurativa. L’operazione, iniziata alle ore 5:00, si è svolta in una zona di forte transito tra le contrade di Ciavolo e Strasatti, un’area strategica della viabilità quotidiana marsalese.

L'intervento è stato coordinato dal comandante Vincenzo Menfi e ha coinvolto un team di ispettori e agenti, tra cui Luca Isacco, Tommaso Maria, Maria Teresa Crea e Giorgio Zaccarias. Quest’ultima azione rientra in una più ampia serie di operazioni messe in atto nelle ultime settimane per rimuovere dalla circolazione veicoli irregolari, che rappresentano una minaccia per la sicurezza stradale e pubblica.

La mancanza di targa e assicurazione complica infatti la tracciabilità dei mezzi, rendendoli difficili da rintracciare in caso di incidenti o di attività criminali.

Grazie a questi controlli, la Polizia Municipale ha già sequestrato 60 motoveicoli irregolari dall'inizio dell'operazione, contribuendo a migliorare sensibilmente la sicurezza sulle strade di Marsala. I mezzi sequestrati oggi verranno affidati a un gestore ambientale per la loro alienazione, come previsto dalle normative vigenti.

L'azione di oggi si inserisce in un piano di controllo più ampio che mira a intensificare la presenza delle forze dell'ordine nelle aree periferiche e nelle contrade maggiormente trafficate, come quella di Ciavolo e Strasatti, spesso interessate da una maggiore concentrazione di veicoli irregolari.