Marsala, sequestrato un deposito di generi alimentari e 19 ciclomotori

03/10/2024 20:46:00

Continua l’azione di controllo sul territorio di Marsala da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri, che ieri hanno portato a termine un’altra operazione congiunta. Le forze dell’ordine hanno sequestrato un deposito abusivo di generi alimentari e fermato 19 motocicli non in regola, proseguendo la lotta contro l’illegalità e il mancato rispetto delle norme.

Il deposito, situato in un locale di oltre 150 metri quadrati in pessime condizioni igienico-sanitarie, veniva utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari senza autorizzazione. Dopo i controlli, gli agenti hanno apposto i sigilli alla struttura, bloccando l’attività irregolare che rappresentava anche un potenziale rischio per la salute dei consumatori.

Sempre durante l'operazione, in contrada Strasatti, nel versante sud di Marsala, Polizia Municipale e Carabinieri hanno sequestrato 19 motocicli che circolavano senza targa e privi di assicurazione, continuando l'azione iniziata una settimana prima, quando erano stati fermati altri 21 mezzi nelle stesse condizioni. Due cittadini stranieri sono stati fermati mentre guidavano moto di grossa cilindrata senza patente, aggravando ulteriormente la loro posizione.

L’operazione testimonia l’impegno delle autorità locali nel garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza pubblica. In particolare, il contrasto alla circolazione di veicoli non a norma e il controllo sulla sicurezza alimentare rimangono priorità per le forze dell'ordine, a tutela della comunità marsalese.