Marsala, sequestrati 21 motorini senza targa ed assicurazione a Strasatti

26/09/2024 11:07:00

Proseguono i controlli nel territorio di Marsala per prevenire e sanzionare attività illecite. Ieri, un'operazione congiunta della Polizia Municipale e della locale Compagnia Carabinieri è stata effettuata in contrada Strasatti, procedendo ad un corposo sequestro di motocicli.

In totale 21, tutti nella disponibilità di cittadini stranieri, nonchè privi di targa e assicurazione. I mezzi sono stati affidati alla Polizia Municipale per la rottamazione, in quanto rifiuti speciali.

Su Tp24 più volte è stata denunciata la presenza, nelle strade di Marsala, di ciclomotori senza targa. La mancanza di targa rende difficile l'identificazione dei veicoli e dei loro conducenti, creando un vuoto di responsabilità in caso di incidenti o infrazioni.