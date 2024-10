Com'è andato il consiglio comunale di Marsala sulla sicurezza

11/10/2024 06:00:00

Ieri pomeriggio, a Marsala, si è tenuta una seduta del Consiglio comunale dedicata al tema della sicurezza. Presenti in aula il Comandante del Norm, Tenente Nussi Davide, il Luogotenente Filiberto Colarossi, Comandante della stazione Marsala centro, e il Luogotenente Antonio Scafura della sezione operativa.

Le Forze dell'Ordine hanno ascoltato la lettura di un documento redatto dai consiglieri comunali, in cui si evidenziava la necessità di potenziare le attività di prevenzione. Mercoledì scorso, l'assessora Donatella Ingardia e il sindaco Massimo Grillo hanno incontrato la Prefetta, Daniela Lupo, per discutere della presenza costante delle Forze dell'Ordine sul territorio. È stato sottolineato che, nelle ultime settimane, c'è stata una collaborazione continua tra l'Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale, che ha portato al sequestro di numerosi motorini privi dei requisiti di legge.

È stato inoltre chiarito che i problemi di sicurezza non riguardano esclusivamente gli extracomunitari e non sono legati solo alle ore della movida. Il centro storico, infatti, risulta essere insicuro in vari momenti della giornata.

La consigliera Rosanna Genna ha proposto l'istituzione di un tavolo tecnico tra le Forze dell'Ordine e un assistente sociale del Comune, affermando: "Bisogna creare una rete. Abbiamo appreso che le comunità che ospitano i ragazzi devono informare i Carabinieri quando questi non rientrano entro la mezzanotte. È facile andare dal Prefetto, ma qual è la soluzione concreta?"

I consiglieri comunali hanno manifestato una profonda preoccupazione per la carenza di personale nelle Forze dell'Ordine, un problema che incide sulla capacità di garantire la sicurezza.

Il sindaco Grillo ha proposto un'iniziativa che coinvolga tutti i Comuni della zona: avanzare al Governo nazionale la proposta di estendere il Daspo urbano a chi commette reati, con l'espulsione immediata per gli extracomunitari che si rendono responsabili di atti criminosi.

Il consigliere Giacomo Tumbarello ha chiarito che i minori extracomunitari vengono affidati alle strutture locali dal Tribunale dei Minori di Palermo, secondo criteri di rotazione e con un sistema trasparente.

Il vicesindaco ha rivolto un appello ai cittadini affinché collaborino con le Autorità, denunciando eventuali situazioni critiche.

Il documento proposto dai consiglieri comunali è stato approvato all'unanimità dei presenti in Aula.

Prima della chiusura della seduta, il consigliere Flavio Coppola ha sollevato diverse questioni. In primis, ha evidenziato il problema del ritardo nell'avvio del servizio di mensa scolastica, garantito solo su richiesta, causando disagi alle famiglie. Ha inoltre posto l'attenzione sui ricorsi contro le multe inflitte dall'autovelox non omologato: molti cittadini hanno vinto i ricorsi, ma chi ha pagato si è trovato in una situazione di iniquità.

Infine, Coppola ha segnalato un disagio sociale legato alle visite di invalidità convocate dall'INPS a Palermo, costringendo i cittadini a spostamenti disagevoli a causa della mancanza di medici in loco. Ha quindi richiesto un intervento immediato del sindaco per affrontare questo problema, affermando: "La politica è distratta rispetto ai bisogni reali e concreti dei cittadini."