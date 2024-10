Il dolore per la morte dell’infermiera Francesca Sicurella in un terribile incidente  

03/10/2024 13:12:00

Una comunità sotto choc e un’ondata di dolore ha travolto i familiari, amici e colleghi di Francesca Sicurella, la quarantenne infermiera dell’ospedale Cervello di Palermo, che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Villagrazia di Carini, in via Mattarella, all’altezza di via Vespucci.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto accertato dai carabinieri e dalla polizia municipale, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, la vettura di Francesca si è ribaltata e ha finito la sua corsa contro un muro. L’impatto, di una violenza estrema, ha innescato un incendio che ha avvolto completamente l'auto. Francesca Sicurella, probabilmente svenuta a causa del violento urto, non è riuscita ad abbandonare il veicolo ed è tragicamente morta carbonizzata.

Il cordoglio sui social e tra i colleghi

La morte di Francesca ha sconvolto tutti coloro che la conoscevano. Sposata e madre di due bambini, era descritta come una donna dinamica, gioviale e molto apprezzata nell’ambito lavorativo. I colleghi dell’ospedale Cervello di Palermo, dove prestava servizio, hanno condiviso la loro incredulità e il dolore per la sua improvvisa scomparsa.

Tra i tanti messaggi di affetto, uno dei più toccanti dice: “Ci hai spezzato il cuore, non doveva andare così, non in questo modo, non così presto. Che Dio possa accoglierti fra le sue braccia”. Il mondo dei social, come spesso accade in questi casi, è diventato uno spazio di condivisione del dolore e del ricordo di una persona amata.

Il messaggio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche

Anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Palermo ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di Francesca: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici della nostra collega Francesca Sicurella, tolta a questa vita da un tragico incidente. Riposa in pace”.

L’affetto dei colleghi e degli amici

I colleghi di Francesca hanno condiviso parole di dolore e incredulità. “Era una mia carissima collega di reparto, non riusciamo ancora a crederci. Un dispiacere infinito”, ha scritto Concetta. Marzia, un’altra collega, ha aggiunto: “Uno strazio, inaccettabile”.

Amici e conoscenti non si capacitano dell’accaduto, e in molti hanno definito la strada su cui Francesca ha perso la vita come una “strada maledetta”. Uno degli amici, Alessandro, ha scritto: “Addio Francesca, adesso che sei un angelo lì tra le stelle, veglia sui tuoi cuccioli e su tuo marito da lassù. Non ci sono parole, avevi ancora tutta la vita davanti, spezzata da una strada maledetta”.

Una tragedia che segna un’intera comunità

La scomparsa di Francesca Sicurella ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia e tra chi l’ha conosciuta, e ha gettato nello sconforto colleghi e amici che hanno voluto ricordarla per la sua umanità e professionalità. Un dramma che ha spezzato una giovane vita e che lascia sgomenti tutti coloro che l’hanno amata.