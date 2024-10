Sanità (e non solo) e Pnrr. Lo sfogo di Quinci: “Classe politica impreparata”

03/10/2024 06:00:00

I politici della provincia di Trapani sono impreparati alle nuove sfide, e ai nuovi modelli, della sanità (e non solo) che verranno fuori con il Pnrr. E’ lo sfogo del sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, intervenuto durante il convegno su Pnrr e Sanità organizzato a Marsala da Tp24.

Nel corso del suo intervento Quinci ha fatto una disamina dei problemi relativi al Pnrr e alla sanità: “La classe politica locale non è ancora pronta alle sfide del Pnrr sulla Sanità. E’ incapace di immaginare una rete territoriale unica dove al centro non c’è un ospedale sotto casa, ma la salute del cittadino da tutelare. A me non importa che il reparto della patologia che serve a me non è a Mazara, ma se si trova a Castelvetrano o a Marsala ed è di qualità a me va benissimo” ha detto il sindaco di Mazara.

“I cittadini sono più maturi di noi su certe cose. Non c’è unità politica. E c’è una classe politica impreparata sul nuovo modello di sanità che verrà fuori con il Pnrr”, ha aggiunto Quinci.

Ancora: “La sanità sta scivolando verso un modello privato. Noi non ci aspettiamo solo nuove strutture ma un modello nuovo e vincente che non faccia scappare i medici”.



Più in generale, poi ha ricordato come: ”I finanziamenti del Pnrr agli enti locali non sono anticipati, ma sono soldi che vengono rimborsati poi. Noi, al Comune di Mazara, avremo da anticipare da qui a giugno 2026 ben 15 milioni di euro. E Cassa depositi e prestiti si comporta con i comuni come le banche fanno con i privati e con le aziende, ti danno i soldi se li hai già. Ma i comuni non li hanno e dobbiamo trovare il modo di anticipare tutti questi soldi”, spiega il sindaco di Mazara evidenziando tutti i problemi di spesa dei fondi del Pnrr. Problemi che sono stati affrontati anche con il Prefetto.

Ecco cosa ha detto.