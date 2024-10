Marsala, in giro con il motorino e senza targa...

04/10/2024 20:00:00

Un uomo in motorino, in giro e senza targa e ciò che ci ha segnalato un lettore di Tp24, Michele. Un episodio avvenuto a Marsala, documentato con la foto di questo articolo. Nella sua lettera, il cittadino esprime sia apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, sia la necessità di un impegno ancora maggiore per contrastare degrado e inciviltà.

"Come si legge negli ultimi giorni nelle varie testate, le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro. Marsala però ha bisogno di una forte repressione che forse negli ultimi anni è un po' mancata. Dobbiamo fare tutti la nostra parte per ridare splendore alla nostra città", dichiara Michele, sottolineando l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per migliorare la qualità della vita urbana.

La segnalazione arriva in un momento in cui la sicurezza e il decoro pubblico sono temi centrali nel dibattito cittadino. Le autorità locali, sebbene impegnate in azioni di controllo e prevenzione, sembrano dover fronteggiare sfide costanti, e l’appello del lettore evidenzia il bisogno di un maggiore senso civico e una più incisiva azione repressiva contro comportamenti che danneggiano il patrimonio comune. Marsala, città dalla grande storia e cultura, merita di rifiorire grazie all’impegno di tutti: cittadini, forze dell’ordine e amministrazione locale.