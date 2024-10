4 Ottobre: terremoto a  Repubblica, crollo dei mercati dopo le parole di Giorgetti, Israele pronto a colpire l'Iran

04/10/2024 07:06:00

Le principali notizie di oggi, 4 ottobre 2024

Terremoto ai vertici di Repubblica: Mario Orfeo nuovo direttore, Elkann lascia la presidenza di Gedi

Cambio di vertice a Repubblica e al gruppo Gedi. Mario Orfeo sarà il nuovo direttore del quotidiano, mentre Maurizio Molinari resterà come editorialista. John Elkann ha lasciato la presidenza del gruppo Gedi a Maurizio Scanavino. La decisione segue due giorni di sciopero e arriva anche in un momento delicato per Elkann, coinvolto in un’inchiesta per frode fiscale.

Gianluigi Aponte presenta la sua visione per Il Secolo XIX

Gianluigi Aponte, neo-editore de Il Secolo XIX, ha delineato la sua idea di giornale, sottolineando l'importanza di una maggiore tolleranza nei confronti di politici e imprenditori che favoriscono lo sviluppo. Dopo la presentazione, Aponte ha incontrato Marco Bucci, sindaco di Genova e potenziale candidato del centrodestra alle prossime regionali.

Giorgetti parla di "sacrifici e tasse", i mercati tremano

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha fatto crollare i mercati con dichiarazioni che includevano le parole "sacrifici", "sforzo" e "tasse". La Borsa di Milano ha perso l’1,3% in 20 minuti. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono intervenuti prontamente, negando l’introduzione di nuove imposte, cercando di contenere i danni.

Israele pianifica attacchi contro impianti petroliferi iraniani

Fonti vicine al governo israeliano riportano che Israele potrebbe bombardare impianti petroliferi iraniani, facendo schizzare in alto il prezzo del petrolio. Nel frattempo, 178 italiani sono stati rimpatriati dal Libano, mentre oggi a Teheran si terranno i funerali di Hassan Nasrallah, guidati dal leader supremo Ali Khamenei.

Domani corteo pro Palestina a Roma, temute infiltrazioni

Domani si terrà a Roma un corteo in favore della Palestina, a un anno dal 7 ottobre. Le autorità temono infiltrazioni che potrebbero portare a scontri, con un rafforzamento della sorveglianza e delle misure di sicurezza.

Rfi sospende la Str92 dopo il caos ferroviario causato da un chiodo

Dopo il blackout che ha paralizzato la rete ferroviaria italiana, Rfi ha sospeso ogni collaborazione con la ditta Str92, per la quale lavorava l'operaio responsabile del malfunzionamento. Sono state aperte due indagini per chiarire le responsabilità dell'incidente.

Anas sotto inchiesta: indagini su corruzione e tangenti

Le sedi di Anas sono state perquisite nell’ambito di un’indagine che coinvolge nove indagati per corruzione, turbativa d'asta e rivelazione di segreti d’ufficio. Si sospetta il pagamento di tangenti per un valore di 860 mila euro su appalti del valore di 400 milioni.

Nanni Moretti ha avuto un infarto, ma ora sta bene

Il celebre regista Nanni Moretti ha avuto un infarto pochi giorni fa, ma ora si è ripreso. Ieri sera ha partecipato a una proiezione al Nuovo Sacher a Roma, dimostrando di essere in buone condizioni di salute.

Visa accusata di creare un monopolio illegale

Il gigante dei pagamenti digitali Visa è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver creato un monopolio illegale, alimentando preoccupazioni sulle pratiche concorrenziali del colosso.

Trump sotto pressione: nuovo atto d'accusa sul 6 gennaio

Nuovi guai per Donald Trump, con il procuratore speciale Jack Smith che ha rivisto l’atto d’accusa riguardante i fatti del 6 gennaio. Smith intende dimostrare che Trump ha agito non da presidente, ma da privato cittadino. Trump ha protestato, definendo l’accusa come un’interferenza elettorale.

Mark Rutte, neosegretario della Nato, in visita a Kiev

Mark Rutte, appena insediato come segretario generale della Nato, ha effettuato una visita ufficiale a Kiev, incontrando il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj per discutere della cooperazione militare e dell'attuale situazione nel conflitto con la Russia.

Europa League: bene Lazio, male Roma, Fiorentina vince in Conference

In Europa League, la Lazio ha vinto contro il Nizza per 4 a 1, mentre la Roma ha subito una sconfitta contro l'Elfsborg per 1 a 0. In Conference League, la Fiorentina ha vinto 2 a 0 contro il The New Saints.

Tennis: Berrettini e Bellucci avanti a Shanghai, atteso il ritorno di Djokovic

A Shanghai, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci avanzano nel torneo, mentre cresce l’attesa per il ritorno in campo di Novak Djokovic. Oggi, intanto, Luna Rossa gioca il tutto per tutto contro Ineos Britannia, con la speranza di restare in gara nella competizione.