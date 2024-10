Domani a Marsala "Una rosa per Norma", l'istriana vittima delle foibe

04/10/2024 17:10:00

Domani, sabato 5 ottobre 2024, alle ore 09:00, in via Francesco Angileri a Marsala, si terrà la cerimonia "Una rosa per Norma" in memoria di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana brutalmente violentata e gettata viva in una foiba dai partigiani jugoslavi di Tito nel 1943. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, fa parte della manifestazione nazionale “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa dal Comitato 10 Febbraio, e coinvolgerà numerose città italiane ed estere.

Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile, è divenuta simbolo della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di mantenere vivo il ricordo di questo tragico evento storico, definendo il sacrificio di Norma come un dovere per la coscienza nazionale. In particolare, il circolo culturale che organizza l’evento ha ribadito che la giovane venne sequestrata, seviziata e violentata, per poi essere gettata viva nella foiba da partigiani comunisti jugoslavi nell’ottobre del 1943.

Alla cerimonia prenderanno parte le autorità locali, tra cui il sindaco, gli assessori, i dirigenti scolastici e gli studenti delle scuole superiori della città, insieme alla cittadinanza tutta. Oltre a deporre fiori in memoria di Norma Cossetto, i partecipanti ascolteranno testimonianze che ricordano il coraggio e l’amor patrio della giovane.

L'evento, che lo scorso anno ha coinvolto 345 città italiane e internazionali, si conferma come un momento significativo di riflessione collettiva sul dramma delle foibe e su una pagina di storia spesso dimenticata. La manifestazione si propone di far luce su questi crimini e di tramandare alle future generazioni la memoria di chi ha pagato con la vita per la propria identità e patria.

L’omaggio a Norma Cossetto rappresenta non solo un ricordo del passato, ma un invito a coltivare la memoria storica affinché simili atrocità non vengano più ripetute.