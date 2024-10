05/10/2024 17:12:00

Giallo ad Alcamo, dove una donna è stata trovata morta in casa. Si tratta di un'anziana, ultraottantenne, sulla cui morte sta indagando la Polizia. Perchè al momento non sono chiare le cause del decesso e non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio.

Si dovrà aspettare, quindi, l'ispezione cadaverica del medico legale per avere qualche elemento in più su quanto è successo. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo.