Il dolore a Partanna per la morte di Calogero Ingoglia

06/10/2024 11:29:00

Partanna è in lutto per la tragica scomparsa di Calogero Ingoglia, 25 anni, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera (5 ottobre) lungo via Castelvetrano. Il giovane, che si trovava alla guida della sua motocicletta, ha perso la vita sul colpo dopo essere uscito di strada per cause ancora da accertare. A bordo con lui c’era un amico, trasportato in condizioni critiche al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Calogero era molto conosciuto nella comunità, descritto da amici e familiari come un ragazzo sorridente, educato e rispettoso. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva, e in queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto che stanno affollando i social.

Salvatore De Blasi Pacchiolo, scosso dalla tragedia, ha condiviso su Facebook un ricordo del giovane, sottolineando come solo poche ore prima dell'incidente avesse passato del tempo con lui, tagliandogli i capelli. “Il tuo sorriso me lo porterò sempre con me, ricorderò sempre la tua bellezza. Mi mancherai Calogero. Tvb il tuo zietto Pacchiolo, come mi chiamavi tu,” ha scritto, esprimendo la sua immensa tristezza.

Anche un ex insegnante di Calogero, ha voluto ricordare il ragazzo: “È stato un mio alunno e lo ricordo come un ragazzo educato e rispettoso. Riposa in pace caro Calogero.”

Calogero, che era anche un istruttore di tiro a segno, è stato omaggiato dal Tiro a Segno di Mazara, che ha pubblicato un messaggio di cordoglio: “Oggi triste giorno per noi, Calogero Ingoglia, nostro giovane istruttore, ragazzo sveglio, educato, sempre sorridente, figlio di un carissimo amico, è volato in cielo. Siamo sconvolti, senza parole. Ci mancherai. Ci uniamo profondamente al dolore della sua famiglia. Che la terra ti sia lieve.”

Un altro amico ha lasciato questo messaggio: “Ti ricorderò per sempre, un ragazzo speciale che la vita ci ha portato via troppo presto. Il tuo sorriso e la tua presenza resteranno nei nostri cuori.”

La comunità di Partanna è scossa e il dolore per la perdita di un giovane così promettente si percepisce in ogni angolo della città.