Marsala. Donna accoltellata dal marito, è grave. L'uomo è stato arrestato

06/10/2024 14:30:00

Dramma a Marsala, dove un uomo ha pugnalato la moglie, ieri sera, sabato 5 ottobre. Alla base del litigio ci sarebbero dei debiti che i due coniugi avevano accumulato in seguito ad attività commerciali andate mali.

L'uomo al culmine dell'ennesima lite ha impugnato un coltello e ha sferrato dei fendenti alla donna che è rimasta gravemente ferita. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Marsala dove si trova in condizioni critiche. L'uomo invece è stato arrestato.



Il marito si trova attualmente in stato d’arresto in carcere. La coppia era molto nota in città in quanto titolari di attività commerciali in zona Circonvallazione. La coppia ha una figlia adolescente, e pare che già in passato ci siano stati episodi di violenza.