Il Liceo Pascasino porta il videomapping al Faro di Punta Spadillo a Pantelleria

06/10/2024 13:05:00

Il Liceo Pascasino di Marsala ha organizzato a Pantelleria un evento conclusivo di grande impatto per il Progetto Nazionale MIM SCUOLA FUTURA PNRR "Nuove competenze per la transizione digitale". Il momento clou della serata è stato il suggestivo videomapping proiettato sul Faro di Punta Spadillo, trasformato in un vero e proprio schermo grazie alla tecnologia avanzata dell'azienda palermitana Odd Agency. Questa tecnologia, già utilizzata per la valorizzazione dei beni culturali, ha reso il faro un punto focale, trasformando il paesaggio in un'esperienza immersiva e interattiva.

Il progetto ha coinvolto 70 docenti e dirigenti scolastici in un percorso formativo sulle nuove competenze digitali, con l'obiettivo di portare l'innovazione nelle scuole italiane. Dopo tre giorni di laboratori intensivi presso l'edificio scolastico di Santa Chiara a Pantelleria, l'evento ha visto una partecipazione entusiasta, offrendo nuove prospettive per l'uso delle tecnologie digitali nell'insegnamento.

La Dirigente del Liceo Pascasino, Anna Maria Angileri, ha sottolineato l'importanza dell'innovazione e della creatività, anche nel Sud Italia: "Ci sono tanti italiani, anche nel profondo Sud, di grande intelligenza e creatività che riescono a stupire con le loro opere di ingegno e fanno ben sperare nella possibilità di un domani migliore. In tre giorni, nella piccola isola di Pantelleria, con i percorsi formativi Futura PNRR del Mim organizzati dal Liceo Pascasino di Marsala, abbiamo riempito di vita e contenuti di alta qualità diversi luoghi, talvolta inconsueti, portando la Luce anche in territori impervi e generalmente dominati dalle tenebre. Il risultato è stato straordinario, incredibile il coinvolgimento emotivo, notevole il patrimonio di contenuti e ricordi che ci porteremo dentro".

L'evento è stato un importante momento di condivisione e innovazione, arricchito dall'entusiasmo dei partecipanti. Il Preside Fortunato Di Bartolo ha evidenziato come l'iniziativa abbia portato un “vento di innovazione” in un'isola spesso considerata marginale, mentre l'Assessore all'Istruzione di Pantelleria, Adele Pineda, ha espresso grande soddisfazione per il successo del progetto, considerandolo una spinta concreta verso il rinnovamento delle pratiche educative e digitali.