7 Ottobre:  pensioni minime a 621 euro, tensione tra Iran e Israele, Salvini a Pontida e lo striscione contro Tajani  

07/10/2024 06:57:00

Le principali notizie di oggi, 7 ottobre 2024

Governo propone aumento delle pensioni minime

Il governo italiano sta valutando un aumento delle pensioni minime di quasi sette euro, portandole a 621 euro al mese. La proposta è parte di un piano più ampio per riformare il sistema previdenziale e migliorare la qualità della vita degli anziani.

Iran chiude e riapre gli aeroporti per paura di rappresaglie israeliane

Nella notte, l’Iran ha temporaneamente chiuso gli aeroporti per timore di un attacco israeliano, ma li ha riaperti dopo alcune ore. Israele, intanto, ha dichiarato che «l’ala militare di Hamas è stata sconfitta» e circolano voci sulla morte di un altro possibile successore di Nasrallah.

Attacco via terra a Gaza, vittime civili

Un nuovo attacco israeliano via terra nel nord di Gaza ha causato circa venti vittime, mentre la situazione continua a essere tesa tra Israele e i gruppi militanti palestinesi. Una delle vittime dell’attentato a Jaffa del 1° ottobre è risultata essere un senzatetto con cittadinanza italiana.

Ucraina pronta a negoziare territori per entrare nella Nato

Il Financial Times riporta che l’Ucraina potrebbe essere disposta a cedere parte dei territori occupati alla Russia, pur di ottenere l’adesione alla Nato. Questa proposta ha generato forti reazioni nel mondo politico e diplomatico.

Papa Francesco promuove 21 nuovi cardinali

Papa Francesco promuoverà 21 nuovi vescovi a cardinali, portando l’80% degli elettori nel conclave ad essere di sua nomina. Tra i nuovi cardinali non ci sono statunitensi, ma quattro sono italiani.

Proteste alla Pontida leghista, striscioni contro Tajani

Al raduno della Lega a Pontida, Salvini ha preso la parola dopo vari leader di estrema destra europei. Uno striscione contro Antonio Tajani ha fatto infuriare il leader leghista, che ha definito gli autori dello striscione «quattro scemi».

Crescita economica in calo in Italia, recessione in Germania

Il Pil italiano è cresciuto solo dello 0,4% nei primi sei mesi dell’anno, in calo rispetto al +0,6% previsto. Intanto, la Germania annuncerà mercoledì di essere entrata in recessione con una contrazione dello 0,2%.

Bagnaia vince il Moto GP del Giappone

Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Giappone di Moto GP, consolidando la sua posizione nella classifica mondiale. Il Napoli guida la classifica di Serie A dopo la settima giornata di campionato.