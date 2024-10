 Tragedia al porto: muore schiacciato da un tir

07/10/2024 08:30:00

Un giovane è tragicamente deceduto durante le operazioni di sbarco al porto di Palermo, dopo essere arrivato dalla nave Splendid della GNV, proveniente da Tunisi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si era nascosto sotto un rimorchio con l'obiettivo di entrare in Italia eludendo i controlli delle autorità nel porto di partenza.

Durante le delicate manovre di sbarco del pesante automezzo, il giovane è stato travolto, senza che ci fosse alcuna possibilità di salvarlo. I sanitari del 118, immediatamente giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini sull'accaduto sono attualmente in corso, condotte dalla polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. È stata disposta l'autopsia sul corpo, trasportato all'ospedale Civico di Palermo, per stabilire ulteriori dettagli, come l'età del migrante, dato che non sono stati rinvenuti documenti identificativi.

Le operazioni di controllo a bordo della nave sono proseguite fino a tarda serata, nel tentativo di chiarire completamente le circostanze della tragica vicenda.