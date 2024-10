 Trapani, è morto il giovane investito a luglio nella zona del porto

07/10/2024 19:19:00

Non ce l'ha fatta il giovane di 24 anni, di origine tunisina, che lo scorso luglio era stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali nella zona del porto di Trapani. Il ragazzo è deceduto presso l'ospedale Civico di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e, nonostante i tentativi dei medici, non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate.

L'incidente era avvenuto nelle prime ore della sera, intorno alle 20, in via Ammiraglio Staiti, nei pressi dell'imbarcadero per le isole Egadi. Secondo le ricostruzioni, il giovane stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una vettura condotta da una donna.

Sul posto erano subito intervenuti i soccorsi del 118, che avevano trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Dopo una prima assistenza, vista la gravità della situazione, era stato trasferito d'urgenza al Civico di Palermo. Tuttavia, dopo settimane di lotta tra la vita e la morte, il giovane non è sopravvissuto.

Le autorità hanno disposto l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. L'incidente ha destato grande commozione in città, soprattutto nella comunità tunisina, molto presente a Trapani.