Alla fine "Iddu" sarà proiettato al Selinus di Castelvetrano

07/10/2024 06:35:00

Dopo le polemiche il film "Iddu", liberamente ispirato alla latitanza di Matteo Messina Denaro, sarà proiettato a Castelvetrano, città natale del boss.

E' stato individuato il teatro Selinus come nuova location. Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha confermato che la data esatta della proiezione sarà definita a breve, compatibilmente con gli impegni della struttura.

La decisione di non proiettare il film nel cinema Marconi, l'unica sala cinematografica della città, è stata presa dal proprietario, Salvatore Vaccarino. Vaccarino, figlio di Antonio Vaccarino, uno dei protagonisti della corrispondenza con Messina Denaro da cui è tratto il film, ha motivato la sua scelta con la rappresentazione che, a suo avviso, viene data del padre nel film. "Nella pellicola viene dipinto come un essere spregevole", ha affermato Vaccarino, sottolineando come il personaggio di Catello Patello (interpretato da Toni Servillo), seppur non esplicitamente identificato con suo padre, ne rappresenti una caricatura.

Vaccarino ha inoltre sottolineato come l'operato del padre sia stato sempre improntato al "rispetto delle istituzioni e alla lotta contro la mafia". Per questo motivo, ha deciso di organizzare nel suo cinema la proiezione del documentario "Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria", in programma per il 10 ottobre, giorno dell'uscita nelle sale di "Iddu".

La decisione di Vaccarino ha aperto un dibattito sulla rappresentazione della figura di Antonio Vaccarino nel film e, più in generale, sulla proiezione di un film incentrato sulla figura di Messina Denaro nella sua città natale. Vaccarino ha invitato i suoi concittadini a "scendere in piazza per esaltare figure oneste e vittime della mafia".