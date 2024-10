Marsala, all'Istituto Giovanni XXIII Cosentino la "Giornata Mondiale della Vista 2024"

07/10/2024 11:05:00

L’Istituto Giovanni XXIII Cosentino di Marsala organizza, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Trapani e la IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), un evento dedicato alla Giornata Mondiale della Vista 2024. L’iniziativa, patrocinata dall’Ordine TSRM PSTRP di Trapani, si terrà giovedì 10 ottobre presso l’Istituto Professionale in Via del Fante 35, Marsala, dalle 15:30 alle 19:30.

Durante l’evento saranno offerti screening visivi gratuiti dalla Dott.ssa Valentina Vinci e consigli nutrizionali dal Dott. Claudio Lo Cascio. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione delle malattie oculari e della cura della vista, sottolineando anche il ruolo che la nutrizione può svolgere nel mantenimento di una buona salute visiva.

La partecipazione è aperta a tutti, ma è gradita la prenotazione tramite il link dedicato. Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per ricevere controlli e informazioni da professionisti del settore sanitario, in un contesto di sensibilizzazione e prevenzione.

Per maggiori informazioni e per la prenotazione, è possibile visitare il sito dell’Istituto Giovanni XXIII Cosentino.