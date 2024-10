In Sicilia un gommista abusivo da 50 anni

08/10/2024 08:27:00

A Catania, un gommista ha operato in modo abusivo per oltre 50 anni, riparando e sostituendo pneumatici a numerosi clienti senza mai ottenere alcuna autorizzazione. La sua officina, situata nei pressi del faro Biscari, è stata chiusa a seguito di un'operazione di controllo della Polizia, coordinata dal Questore di Catania, che mirava a verificare la regolarità delle attività commerciali, nonché il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Durante il controllo, effettuato dagli agenti della squadra volanti insieme alla polizia locale, è emerso che l'uomo non possedeva alcuna autorizzazione amministrativa, non era iscritto all'albo degli artigiani e non aveva mai dichiarato l'inizio della sua attività. A causa delle violazioni riscontrate, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 18 mila euro, e l'attrezzatura utilizzata nell'officina è stata sequestrata. Tra i materiali trovati all'interno vi erano due macchinari per smontare pneumatici, un macchinario per l'equilibratura, un tavolo da lavoro, due sollevatori auto manuali e più di duecento pneumatici.

Il titolare ha ammesso di aver servito una vasta clientela per mezzo secolo, nonostante fosse privo di ogni autorizzazione. Ora, l'attività è stata chiusa dalle autorità competenti, mettendo fine a una lunga carriera svolta interamente nell'irregolarità.