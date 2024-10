Turismo crocieristico di lusso: itinerario per scoprire i luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale

09/10/2024 14:50:00

Trapani, 9 ottobre 2024. Il territorio della Sicilia occidentale, con le province di Trapani e Agrigento, sarà al centro della visita di sette esperti (itinerary planner e shorex manager) del settore crocieristico di alcune compagnie operanti nel segmento “lusso”. Gli esperti, provenienti da Stati Uniti, Polonia, Francia e Italia, accompagnati da guide, visiteranno e vivranno esperienze diverse nei luoghi più attrattivi delle due province: nei siti archeologici, a Trapani, Erice, alle saline e saranno coinvolti in cooking experience e degustazioni alla scoperta dell’enogastronomia locale.

Il fam trip è organizzato da West Sicily Gate in collaborazione con il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, inizierà oggi e si concluderà il 13 ottobre. Lo scopo del tour è promuovere la Sicilia Occidentale nel mercato del crocierismo di lusso al fine di conseguire un incremento del numero di navi e di visitatori. Le Cruise Lines sono navi di dimensioni medio-piccole e il target dei passeggeri che ne fruiscono è particolarmente interessato alla scoperta di luoghi di pregio storico, artistico e culturale.

Il programma è stato sviluppato anche in collaborazione con l’Ufficio promozione e marketing dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale e altre autorità ed istituzioni locali, tra cui i sindaci e gli assessori al Turismo di Trapani, Porto Empedocle, Agrigento, Custonaci ed Erice.

Tra i luoghi particolarmente degni di attenzione sono stati inclusi la Valle dei Templi di Agrigento, il suggestivo Teatro Andromeda (10 ottobre), il Parco archeologico di Selinunte, la visita alle saline Ettore Infersa (11 ottobre), la grotta Mangiapane di Custonaci, il borgo di Erice, il Museo regionale Pepoli e il laboratorio artigiano orafo di Platimiro Fiorenza a Trapani (12 ottobre).

“Siamo molto lieti di poter ospitare per alcuni giorni esperti del settore crocieristico di lusso - afferma la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia D’Alì - Abbiamo dato il nostro supporto all’organizzazione delle visite e le esperienze che potranno vivere qui siamo sicuri che saranno di grande interesse per i loro clienti. La provincia offre molte attrattive fuori dalla stagione estiva e intercettare questo segmento di turismo di qualità e più esigente sarà una buona occasione per mostrare i luoghi meno conosciuti ma preziosi dal punto di vista storico, culturale e della tradizione locale”.

