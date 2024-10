10 Ottobre: Milton devasta la Florida, Meloni smentisce l'aumento delle tasse, Israele e USA verso l'attacco all'Iran

10/10/2024 06:38:00

Le principali notizie di oggi, 10 ottobre 2024

L'uragano Milton devasta la Florida

L'uragano Milton ha colpito duramente la Florida, provocando tempeste, tornado e inondazioni. Almeno 125 case sono state distrutte e oltre un milione e mezzo di persone sono senza elettricità. Le autorità confermano che ci sono vittime, mentre continuano a suonare le sirene per l’evacuazione.

Biden e Netanyahu si parlano, l'attacco all'Iran concordato

Dopo una lunga pausa, Joe Biden e Benjamin Netanyahu hanno avuto una conversazione telefonica per la prima volta dal 21 agosto. Israele ha concordato con la Casa Bianca l'attacco all'Iran, e il gabinetto di guerra israeliano si riunirà oggi a Gerusalemme.

Zelens’kyj in tour europeo per ottenere supporto

Il presidente ucraino Zelens’kyj è in visita in diverse capitali europee, tra cui Londra, Parigi, Roma e Berlino, per ottenere il massimo sostegno possibile prima delle elezioni americane. Oggi sarà a Londra e Parigi, stasera a Roma, e domani in Germania.

Scontro a Strasburgo tra Ilaria Salis e Viktor Orbán

Durante una sessione al Parlamento Europeo, Ilaria Salis ha attaccato Viktor Orbán, definendolo un "tiranno", a cui Orbán ha risposto con accuse personali. I deputati della sinistra hanno cantato Bella Ciao durante il discorso del premier ungherese, alimentando la tensione.

Vanessa Ferrari annuncia il ritiro dall'attività agonistica

La campionessa italiana di ginnastica artistica, Vanessa Ferrari, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni sportive, chiudendo una carriera che l'ha vista protagonista a livello mondiale.

Meloni costretta a smentire Giorgetti: "Non aumenteremo le tasse"

Giorgia Meloni è intervenuta per smentire le affermazioni del ministro dell’Economia Giorgetti riguardo a un possibile aumento delle tasse. La premier ha voluto rassicurare gli elettori: "Non alzeremo le tasse", preoccupata per il rischio di perdere consensi.

Santanchè nei guai per il caso Visibilia

Daniela Santanchè è coinvolta in un nuovo scandalo: la sua ex azienda, Visibilia, ha chiesto il patteggiamento. La ministra si trova in una situazione difficile a causa delle indagini dell'Inps.

Nobel per la Chimica assegnato per studi sulle proteine

Il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper per i loro studi sulle proteine, che hanno portato a progressi significativi nella comprensione delle malattie e dello sviluppo di nuovi farmaci.

Taylor Swift diventa la musicista donna più ricca del mondo

Taylor Swift ha raggiunto un traguardo straordinario, diventando la musicista donna più ricca del mondo con un patrimonio netto stimato di 1,6 miliardi di dollari.

Wimbledon sostituirà i giudici di linea con l’intelligenza artificiale

A partire dal prossimo anno, Wimbledon utilizzerà l'intelligenza artificiale per sostituire i giudici di linea, segnando un'importante innovazione tecnologica nel tennis.