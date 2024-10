Erice riscopre il mito della Venere con una mostra e una conferenza

10/10/2024 14:47:00

Appuntamento a Erice con la storia e la cultura siciliana. “La Venere di Erice: il culto siciliano e la sua diffusione nel Mediterraneo” è il convegno che si propone di esplorare il profondo legame tra la cittadina di Erice e la dea Venere, figura mitologica che ha da sempre influenzato la cultura e l’identità del territorio.

La manifestazione si terrà domenica 13 ottobre alle 17:30 a Teatro Gebel Hamed di Erice (Vico S. Rocco, vicino al Museo Cordici). L’evento è patrocinato dal Comune di Erice, è organizzato dall’Associazione Culturale Poetica "Ophea". Attraverso una panoramica storica e un'analisi approfondita, verranno ripercorse le origini del culto della Venere Ericina e la sua espansione nel Mediterraneo. La serata sarà arricchita dalla proiezione di immagini di reperti legati a questo antico culto, che rappresentano una testimonianza della ricchezza culturale e spirituale che la figura della dea ha trasmesso nel corso dei secoli.

A dialogare sull’argomento sarà la professoressa Adriana Abate Occhipinti, esperta in tematiche femminili, che condurrà i presenti alla scoperta di uno dei culti più misteriosi e seducenti dell’antichità.

Prima dell’incontro, a partire dalle ore 16:00, si terrà una Mostra Collettiva di Arte Contemporanea dedicata al tema “Il Mito della Venere Ericina”. La mostra vedrà la partecipazione di numerosi artisti locali e non, tra cui Giovanni Carriglio, Giovanni Bevilacqua, Anna Gervasi, Salvatore Di Girolamo, Francesca Giambino, Luciano Craparotta, Giuseppina Gervasi, Eliana Rao e Massimo Occhipinti. Attraverso le loro opere, gli artisti offriranno una reinterpretazione personale del mito, intrecciando il passato mitologico con le suggestioni dell’arte contemporanea.

L'evento, organizzato sotto la guida della presidente Paola Gusinu, è a ingresso libero, offrendo così a tutti la possibilità di immergersi in una serata che unisce mito, storia e arte in una cornice suggestiva come quella di Erice.