La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo nella Riserva Naturale di Santa Ninfa

10/10/2024 12:54:00

Anche quest’anno la Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@mu 2024)

proponendo domenica 13 ottobre una mattina dedicata alla conoscenza e all’esplorazione dell’area protetta e del Centro Esplora Ambiente, un museo naturalistico e geologico coinvolgente ed interattivo ubicato al Castello di Rampinzeri.

L’edizione 2024 della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è dedicata ai Musei Green, e il Centro Esplora Ambiente della Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa è uno spazio totalmente green, immerso nella natura e negli ambienti rurali della Valle del Belice, in cui i bambini e le loro famiglie sono invitati a giocare, esplorare e divertirsi insieme, per scoprire gli interessanti e suggestivi ambienti naturali del nostro territorio.

Il programma della giornata prevede lo svolgimento delle seguenti attività, per la fascia d’età 6-11 anni:

9:30 - accoglienza

10:00 - “caccia al museo”, una coinvolgente caccia al tesoro a tema naturalistico e geologico

11:30 - laboratori didattici green

visite guidate del Centro Esplora Ambiente per i genitori

La partecipazione alle attività è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi è possibile contattare la Riserva Naturale ai seguenti recapiti: 3298620473-74-75 – santaninfa@legambienteriserve.it.

Il Centro Esplora Ambiente della Riserva Naturale "Grotta di Santa Ninfa" è un museo naturalistico coinvolgente ed interattivo con esposizioni tematiche ed allestimenti didattici, è un centro di educazione ambientale in cui esplorare e sperimentare concretamente gli affascinanti equilibri naturali, è un centro di documentazione in cui approfondire i temi della geologia, degli ambienti naturali, del territorio.

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@mu), dedicata all’accoglienza e al coinvolgimento delle famiglie nei musei italiani, con iniziative e programmi dedicati in particolare ai bambini per favorire un loro avvicinamento al mondo dei musei e del patrimonio culturale, è promossa dall’Associazione Nazionale Famiglie al Museo; nei musei della Valle del Belice si svolgerà in collaborazione con la Rete Museale e Naturale Belicina.