Mazara, la metà dei beneficiari della "Carta acquisti" non l'hanno ancora attivata

10/10/2024 19:00:00

A Mazara quasi la metà dei 2681 beneficiari della Carta Acquisti "Dedicata a Te 2024" non ha ancora ritirato presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune la lettera di abbinamento del codice fiscale con il codice identificativo della carta per il ritiro della carta in Posta, mentre molti cittadini hanno ritirato la carta prepagata direttamente presso gli uffici postali senza seguire la giusta prassi.

Il comune invita tutti coloro i quali appartengano a un nucleo familiare composto da almeno 3 persone e una certificazione Isee di importo pari o inferiore ai 15mila euro a verificare di essere presenti o meno nell'elenco Inps dei beneficiari della Carta Acquisti, consultando l’elenco pubblicato sul sito del Comune, all’albo pretorio, o chiamando i numeri 0923 671640 – 0923671663 per avere maggiori informazioni.

Coloro i quali, invece, hanno già ritirato la social card in Posta a settembre 2024 senza essere in possesso della lettera rilasciata dal Comune, sono invitati a recarsi comunque presso l'Ufficio Servizi Sociali o a darne comunicazione telefonicamente affinché Comune e Poste incrocino i dati per una corretta effettuazione del servizio.

Gli Uffici dei Servizi Sociali di via Giotto n. 23 ricevono il pubblico dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 09:30 – 13:00 e il lunedì e il mercoledì nella fascia oraria 15:30 – 17:00. Gli interessati, o eventuali loro delegati, potranno recarsi presso gli uffici muniti di documento di riconoscimento e eventuale delega.

La Carta Acquisti "Dedicata a Te 2024" consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato a partire da settembre 2024 attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. Con la Carta "Dedicata a Te" possono essere acquistati beni alimentari di prima necessità presso gli esercizi convenzionati. Possono inoltre essere acquistati carburanti o in alternativa di questi ultimi abbonamenti al servizio pubblico locale.

Gli elenchi sono stati predisposti dall'Inps. Il termine per l’attivazione delle carte con il primo pagamento è fissato al 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Tutte le somme dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

******

Torna illuminato il lungomare Fata Morgana - "Da ieri sera illumineremo finalmente l'ampio tratto del lungomare Fata Morgana di Tonnarella, da via del Mare a Fratelli Roselli nei pressi di Capo Feto che risultava sprovvisto di illuminazione pubblica. La nostra amministrazione ha lavorato con impegno intervenendo nella demolizione dei pali esistenti a causa del cedimento della carreggiata verificatosi qualche tempo addietro a causa delle avverse condizioni climatiche. I pali di sostegno dei corpi illuminanti risalenti ad oltre 25 anni fa, dopo la sistemazione della carreggiata sono stati sostituiti ed abbiamo dotato la zona terminale di Tonnarella di un moderno impianto di illuminazione che dà decoro e sicurezza. Il nostro lavoro continua in maniera incessante per migliorare questa Città".

Lo dichiara l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente annunciando che stasera l'amministrazione comunale accenderà in maniera definitiva il nuovo impianto di illuminazione del tratto del lungomare Fata Morgana di Tonnarella compreso tra l'incrocio con via del Mare e Capo Feto, nei pressi della via Fratelli Roselli.

Responsabile unico del procedimento è stato il geometra Mario D'Agati. Progettista e direttore dei lavori il geometra Salvatore Ferrara.

I lavori sono stati realizzati in pochi mesi dall'impresa Saullo srl di Alcamo aggiudicataria della gara con un ribasso di circa il 34% sull'importo a base d'asta di circa 136mila euro oltre oneri vari e di sicurezza.