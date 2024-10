Ottobre Rosa. La prevenzione del tumore al seno presso DH Angileri

10/10/2024 09:05:00

Ottobre è il mese in cui tutto si tinge di rosa per una causa importante: la prevenzione del tumore al seno. Durante questo periodo, campagne di sensibilizzazione a livello nazionale puntano i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce e dei percorsi di cura tempestivi. L'obiettivo è incoraggiare tutte le donne a prendersi cura della propria salute, sottoponendosi a controlli regolari per rilevare eventuali anomalie il prima possibile.

Tra i centri medici che offrono servizi avanzati per la diagnosi del tumore al seno, DH Angileri - Radiologia, Diagnostica e Interventistica a Marsala (Via Francesco Crispi, 86) si distingue non solo per la competenza del suo personale, ma anche per l'uso di tecnologie di ultima generazione. La struttura, infatti, è dotata di macchinari all'avanguardia che garantiscono diagnosi accurate e trattamenti mirati. Questo approccio innovativo e tecnologicamente avanzato permette al centro specialistico di offrire prestazioni di altissima qualità, puntando sulla tempestività e precisione dei risultati.

In particolare, durante questo mese di sensibilizzazione, si consiglia di prenotare tre esami fondamentali: tomosintesi mammaria, visita senologica ed ecografia mammaria. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono e perché sono così importanti per la salute delle donne:

La tomosintesi mammaria rappresenta un'innovazione importante nel campo della diagnostica del tumore al seno. Questo metodo avanzato, che affianca e supera in molti casi la tradizionale mammografia, permette di ottenere immagini tridimensionali ad alta risoluzione del tessuto mammario. La tomosintesi scompone il seno in diverse sezioni, rendendo possibile una visione dettagliata piano per piano, e permettendo ai medici di rilevare anche lesioni piccole o nascoste tra i tessuti densi, riducendo così il rischio di falsi positivi o negativi.

A differenza della mammografia tradizionale, che fornisce una sola immagine bidimensionale della mammella, la tomosintesi offre un quadro più completo e dettagliato. Questo significa che può essere particolarmente utile per le donne con tessuti mammari densi o per chi ha già una storia familiare di tumore al seno.

Accanto alla tomosintesi, la visita senologica rimane un pilastro fondamentale nella prevenzione del tumore al seno. Durante la visita, lo specialista valuta visivamente e palpatoriamente il seno, individuando eventuali anomalie o alterazioni. Questo esame clinico è cruciale per verificare la presenza di noduli, cambiamenti di consistenza o altri segni che potrebbero indicare la necessità di ulteriori accertamenti.

A completare l’offerta di diagnosi presso DH Angileri c’è l’ecografia mammaria, un esame di imaging che utilizza ultrasuoni per esplorare il tessuto mammario. È particolarmente utile per distinguere tra noduli solidi e cistici, spesso integrato alla mammografia o alla tomosintesi per approfondire la valutazione di eventuali anomalie rilevate.

Grazie all'utilizzo di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, DH Angileri garantisce esami sicuri e altamente precisi, offrendo un supporto completo per la prevenzione del tumore al seno. La competenza del personale medico, insieme alla tecnologia d’avanguardia, rendono la struttura un punto di riferimento per tutte le donne che vogliono prendersi cura della propria salute.

La diagnosi precoce del tumore al seno è uno dei fattori chiave che possono fare la differenza nel percorso di cura. Durante questo Ottobre Rosa, cogli l’opportunità di effettuare controlli preventivi presso DH Angileri. Prenotare la tua tomosintesi mammaria, visita senologica ed ecografia mammaria non è solo un atto di responsabilità verso te stessa, ma un gesto che può salvare la vita.

Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento, puoi contattare DH Angileri al numero 0923 951709 o recarti presso la sede di Via Francesco Crispi, 86 a Marsala.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)