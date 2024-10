 Marsala: celebrazione per la Madonna del Rosario nella chiesa di contrada Samperi

10/10/2024 15:00:00

Lunedì scorso, in occasione della festa della Madonna del Rosario, la comunità di Marsala si è riunita nella chiesetta dedicata a Maria Santissima del Rosario, di contrada Samperi. La messa è stata concelebrata da Sua Eccellenza, il Vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella, insieme a Don Giancarlo Tumbarello.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa della comunità locale, con oltre 250 persone presenti per celebrare questa ricorrenza religiosa che rappresenta un momento di grande devozione e unione per la zona sud della città. Durante la cerimonia, il signor Franco Angileri ha voluto ricordare la storia della chiesetta, edificata nel 1882 dal suo avo Ignazio Angileri. Questo piccolo luogo di culto, oltre al valore religioso, ha un’importanza storica e affettiva per la comunità, poiché rappresenta un punto di riferimento per i cittadini della contrada e i membri della famiglia Angileri.

La chiesa è infatti non solo uno spazio di aggregazione religiosa, ma anche un simbolo di appartenenza per parenti, amici e residenti della zona. La sua presenza è stata fondamentale per mantenere vive le tradizioni locali e rafforzare il legame tra le generazioni.

Ricordiamo che lo scorso anno la chiesa subì il furto della campana, un atto che suscitò profonda tristezza nella comunità. Tuttavia, eventi come la celebrazione di lunedì scorso testimoniano la resilienza e la dedizione della gente verso la propria fede e le proprie tradizioni, rendendo la chiesetta di contrada Samperi un simbolo di identità e continuità.