Mazara, all'ospedale "Abele Ajello" inaugurato l'angiografo digitalizzato. I video  

11/10/2024 06:00:00

E' stato inaugurato ieri mattina a Mazara del Vallo, presso l’ospedale Abele Ajello, l’angiografo digitalizzato per l’unità operativa complessa di Cardiologia, diretta dal dottore Michele Gabriele. Presenti alla cerimonia il Direttore Generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce, il Dirigente del dipartimento di Programmazione Strategica, Salvatore Iacolino, Sua Eccellenza il Vescovo Angelo Giurdanella, il vice sindaco rappresentasti della giunta comunale e del consiglio comunale.

Presente pure una delegazione di Fratelli d’Italia, l’onorevole Giuseppe Bica, l’onorevole Nicola Catania, il vice presidente provinciale Paolo Torrente.

Viene così potenziata l’offerta cardiologica dell’intera provincia, che fa parte di un piano complessivo di revisione che consentirà anche l’abbattimento delle liste di attesa.

Il prossimo 22 ottobre Iacolino incontrerà i vertici dell’Azienda per parlare di rete ospedaliera e, quindi, di risposta efficace e tempestiva alle cure, in considerazione pure di un territorio dove ci sono le isole minori. L’ASP mira, attraverso il piano di investimento del 2025, a far sì che tutti i presidi ospedalieri della provincia di Trapani possano essere dotati di macchinari ad avanzata qualità tecnologica.

Per il sindaco Totò Quinci “L’installazione di questa tecnologia avanzata è un traguardo significativo per la comunità mazarese e per il sistema sanitario locale. Si tratta di un potenziamento importante dei servizi sanitari che migliorerà la qualità e l’efficienza delle cure offerte ai nostri cittadini. Desidero esprimere gratitudine al personale medico, alla dirigenza dell’ASP e a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno contribuito a realizzare questo importante progresso”.

Il Sindaco ha sottolineato come l’acquisizione del nuovo angiografo sia il risultato di una collaborazione strategica tra amministrazione comunale e istituzioni, evidenziando l’importanza di un lavoro sinergico per il bene della comunità. Ha poi concluso: “Questo investimento nella sanità pubblica è il frutto di un impegno continuo volto a migliorare le infrastrutture e i servizi essenziali. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con le istituzioni affinché Mazara del Vallo diventi un modello di eccellenza sanitaria, garantendo un accesso sempre più qualificato e tempestivo alle cure”.