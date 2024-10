 Marsala, pericolo in Via Sirtori: fili della luce scoperti vicino ad una scuola 

11/10/2024 20:10:00

Un grave rischio per la sicurezza pubblica è stato segnalato in via Sirtori, a pochi passi dalla scuola elementare, da un lettore di TP24, Guglielmo. Alla base di un palo dell'illuminazione pubblica, infatti, i fili elettrici sono esposti e facilmente accessibili. Questa situazione rappresenta un potenziale pericolo per i passanti, in particolare per i bambini che ogni giorno percorrono il marciapiede nelle vicinanze della scuola.

Le immagini inviate dal nostro lettore parlano chiaro: i fili scoperti sono un rischio concreto che qualcuno, soprattutto i più piccoli, possa toccarli accidentalmente, con conseguenze potenzialmente drammatiche. I residenti della zona, come Guglielmo, sono preoccupati per l’incolumità di chi passa frequentemente da quel tratto di strada, chiedendo un intervento immediato delle autorità competenti.

"Siamo preoccupati, perché ogni giorno centinaia di bambini passano proprio davanti a quel palo", ha dichiarato Guglielmo, sottolineando come il pericolo sia stato ignorato per troppo tempo. "Basta una distrazione per toccare quei fili e rischiare un incidente serio. È fondamentale che chi di dovere intervenga al più presto per mettere in sicurezza l’area."

L'auspicio è che le autorità locali intervengano prontamente per riparare il guasto e scongiurare ogni rischio per i residenti e, soprattutto, per i bambini che frequentano la scuola. La sicurezza pubblica deve essere una priorità, e in situazioni come questa non ci si può permettere ritardi.

