A Marsala si presenta il "Progetto Germoplasma", il vigneto siciliano contro i cambiamenti climatici

12/10/2024 13:00:00

Mercoledì 16 ottobre, a Marsala, verranno presentati i risultati del Progetto Germoplasma, uno studio volto a individuare i vitigni più adatti a resistere ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di preservare e innovare il "Vigneto Sicilia". L’incontro, che si terrà presso il Laboratorio sperimentale di micro-vinificazione in Contrada Bosco, rappresenta la tappa conclusiva del progetto "Valorizzazione del germoplasma viticolo", promosso dal Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia in collaborazione con il Dipartimento regionale dell’Agricoltura, l’Università di Palermo e il Vivaio "F. Paulsen".

Il progetto nasce dalla necessità di rispondere alle sfide imposte dal clima in continua evoluzione. Gli esperti hanno lavorato per identificare i cloni più resilienti, in grado di garantire una produzione vitivinicola di alta qualità, nonostante le condizioni sempre più estreme che stanno caratterizzando il clima in Sicilia. Vitigni capaci di adattarsi e mantenere la qualità del frutto sono essenziali per il futuro della viticoltura siciliana.

Nel corso dell'incontro verranno illustrate le “buone pratiche” che hanno permesso la selezione dei biotipi migliori per ogni vitigno, sia autoctono che alloctono. Lo studio rappresenta un passo importante per il settore vitivinicolo dell’isola, grazie anche al contributo del sistema vivaistico siciliano.

Tra i relatori ci saranno il presidente del Consorzio DOC Sicilia, Antonio Rallo, il dottor Carmelo Zavaglia, esperto di moltiplicazione della vite, il dottor Vincenzo Pernice dell’Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana e il professor Antonino Pisciotta del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Palermo.

L’incontro offrirà un’occasione di confronto sulle prospettive future del "Vigneto Sicilia" e sulle strategie per mantenere alta la qualità delle uve, nonostante le sfide legate ai mutamenti climatici.