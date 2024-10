Alcamo, cane investito da un'auto, salvato da volontari e dalla polizia municipale

13/10/2024 22:00:00

Venerdì sera, intorno alle 21:00, in viale Italia ad Alcamo, una cagnolina è stata investita da un'auto. Alcuni giovani, testimoni dell'accaduto, si sono subito fermati per soccorrere l'animale ferito e hanno allertato l'associazione "Un’anima mille zampe Italia".

Sul posto è intervenuto il presidente nazionale dell’associazione, Gaspare Camarda, che ha raccolto la testimonianza di una ragazza presente al momento dell'incidente. Nonostante il forte spavento e il caos iniziale, i ragazzi hanno tentato di soccorrere la cagnolina, che impaurita è fuggita verso la zona di Balatelle.

Due volontari dell’associazione si sono messi immediatamente alla ricerca dell’animale, seguendola senza farle affaticare ulteriormente. Poco dopo, è giunta anche la polizia locale di Alcamo per prestare supporto alle operazioni di salvataggio. Dopo circa mezz'ora di ricerche, i volontari sono riusciti a bloccare la cagnolina, evitando che scappasse di nuovo.

Vista la gravità delle ferite, con un'emorragia in corso e un preoccupante ematoma, la polizia locale ha attivato il servizio Randagismo e ha contattato il veterinario dell'ASL di Trapani. La cagnolina è stata trasferita al rifugio sanitario di Alcamo e successivamente ricoverata d'urgenza presso una clinica veterinaria di Palermo. Fortunatamente, dopo un intervento tempestivo, l'animale è ora fuori pericolo.

Gaspare Camarda ha voluto lanciare un appello alla comunità, ricordando che la cagnolina ha dei cuccioli ancora per strada e ha invitato tutti a guidare con maggiore prudenza, soprattutto in zone dove possono trovarsi animali in difficoltà.

L’incidente ha suscitato grande solidarietà nella comunità di Alcamo, e ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità nel soccorrere gli animali. Un ringraziamento particolare va ai giovani soccorritori e alla polizia locale di Alcamo, sempre attenta e pronta a intervenire per tutelare gli animali in difficoltà.