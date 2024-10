Trapani Shark: doppia sanzione dopo la terza giornata di Serie A

14/10/2024 20:17:00

Nuovi guai per il Trapani Shark, il club di proprietà di Valerio Antonini. Dopo la terza giornata del campionato di Serie A, la società è stata colpita da una doppia sanzione, tra cui una multa e una squalifica, a causa di comportamenti giudicati irregolari.

Il club è stato multato per 4.000 euro a causa di offese collettive e frequenti rivolte agli arbitri durante la partita. Il provvedimento fa riferimento anche a un comportamento minaccioso da parte di alcune persone, che hanno colpito il tunnel di accesso agli spogliatoi mentre gli arbitri passavano alla fine del secondo periodo. La sanzione è stata applicata in base agli articoli 27,5bc, 24,4, 27,15a e 24,2b del Regolamento Giudiziario.

Non si tratta, però, dell'unica sanzione. Il capo allenatore Jasmin Repesa è stato espulso all'inizio del secondo periodo e successivamente squalificato per una partita. Il motivo? Non ha abbandonato il campo subito dopo l'espulsione, violando così le disposizioni del regolamento, in particolare gli articoli 36 e 24,4 del Regolamento Giudiziario.

Una situazione complicata per il Trapani Shark, che dovrà affrontare la prossima gara senza il suo allenatore in panchina, oltre a dover fare i conti con la multa