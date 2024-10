Marsala, incuria in Contrada Giunchi: canali ostruiti e rischio allagamenti

14/10/2024 22:00:00

Sono in stato di abbandono i canali di scolo delle acque piovane in Contrada Giunchi a Marsala, nei pressi del passaggio a livello e lungo la strada recentemente allargata, a segnalarlo alla nostra redazione è Mirko, cittadino marsalese e nostro lettore.

Secondo quanto riportato, i canali risultano attualmente ostruiti da erbacce e rifiuti, tra cui sacchetti di spazzatura, proprio alla vigilia della stagione delle piogge. "Se dovesse piovere, l'acqua non riuscirebbe a defluire correttamente, causando allagamenti nelle case della zona di Addolorata", scrive Mirko. Egli segnala inoltre che l'acqua ristagna già nei canali, segno di un impedimento allo scorrimento verso il mare, situazione che favorisce la proliferazione di zanzare.

La preoccupazione principale è l'assenza di interventi da parte del Comune o dei proprietari delle aree limitrofe, che non hanno provveduto a pulire i canali o a prevenire potenziali danni dovuti alle piogge imminenti. "Ci si chiede cosa fanno gli uffici ed il Comune non provvedendo alla pulizia o non imponendola ai proprietari", conclude Mirko, auspicando una rapida risoluzione del problema prima che le piogge possano causare danni.

L'intervento tempestivo è essenziale per evitare allagamenti e ulteriori disagi alla popolazione locale, soprattutto in vista dell'arrivo delle piogge autunnali.

