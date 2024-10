La Biennale Internazionale Sicily Trinacria omaggia Trapani

14/10/2024 12:25:00

La BIST (Biennale Internazionale Sicily Trinacria) inaugura il 19 ottobre, alle 16:30,

nella Sala Laurentina della Cattedrale di Trapani (Via Generale Domenico Giglio 12), l'importante evento culturale “La Biennale Internazionale Sicily Trinacria omaggia la storica città di Trapani. Arte Inno alla bellezza. 100 protagonisti per la cultura!”.

Le installazioni di arti visive, pitture, libri, fotografie, sculture e nuove tecniche di design saranno visibili fino al 31 ottobre. Saranno presenti registi, critici d’arte, storici, poeti e giornalisti, tra cui ospiti d’onore come la giornalista e scrittrice Dianora Tinti, lo scrittore e storico Enrico Fagnano e l’associazione “La via dei mulini”, rappresentata da Antonio Lo Gaglio e Maria Grazia Motisi. Inaugurerà il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, insieme agli Assessori alla cultura Rosalia Dalì, agli eventi Emanuele Barbara e alla polizia municipale Andrea Vassallo. La BIST, guidata dalla dottoressa Chiara Fici, curatrice e Presidente, include anche Monsignore Padre Leone Petix, Beppe Giaconia, Mario Scamardo e Mimmo Bessone. Gli artisti provenienti da tutta Italia saranno premiati con riconoscimenti prestigiosi. Durante l'evento, l'artista internazionale Federica Scoppa donerà quattro tele raffiguranti Cristo alla Cattedrale.

Per la prima volta, sarà esposto un manufatto simbolo del Museo “Parco Archeologico di Lilibeo”, che riceverà un premio. Saranno presenti la Dirigente Anna Occhipinti e la referente Dottoressa Rita Canino, con le medaglie e le pergamene per le Eccellenze Siciliane consegnate dalla Presidente Fici e dal Sindaco. Lo chef Gigi Cimino e Michele Pedone dell’azienda Costantino wines offriranno un rinfresco, unendo buon cibo e opere d’arte. La BIST ha una storia consolidata di esposizioni in vari luoghi, inclusi Castello della Rinchiostra Pamphili a Massa, Palazzo Jung a Palermo e Reale Cantina Borbonica a Partinico. Per la prima volta, il giornalista Roberto Vitale esporrà il Sacro Telo, mentre il cantautore Alfredo Daidone dedicherà una canzone al campione di calcio Salvatore Schillaci. Gli spazi storici ospiteranno interviste, video, opere e poesie in lingua siciliana declamate da poeti pluripremiati. La Biennale nasce per promuovere l'arte e la cultura siciliana, creando un ambiente inclusivo per lo scambio di idee. La Presidente Fici sottolinea che i lavori artistici riflettono la “luce interiore” di ogni artista e si auspica che la Sala Laurentina diventi un luogo di vita quotidiana. Quest'anno, la Biennale presenta opere su stoffa e arte vetraia. La BIST si inaugura il 19 ottobre e sarà visitabile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 19:00, con ingresso gratuito.