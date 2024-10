Marsala, il cimitero comunale è abbandonato: la denuncia dei consiglieri Orlando, Di Pietra e Genna

14/10/2024 18:00:00

I consiglieri comunali di Marsala del gruppo Civicamente Marsala – Leo Orlando, Gabriele Di Pietra e Rosanna Genna – hanno espresso preoccupazione per le condizioni del cimitero comunale, denunciando il suo stato di abbandono. In una nota stampa, i consiglieri hanno raccolto le segnalazioni di numerosi cittadini, evidenziando diversi disservizi che affliggono la struttura, dalle aree verdi trascurate alla scarsa pulizia dei viali.

Secondo i consiglieri, il cimitero comunale versa in condizioni critiche: "Le problematiche sono evidenti – erbacce infestanti, piante malate e servizi igienici poco confortevoli – così come i viali sporchi e dissestati e le scale con ringhiere danneggiate." Tali carenze, sottolineano, sono incompatibili con il rispetto che i cittadini nutrono per i loro cari defunti e con l'importanza del luogo, che richiede interventi urgenti di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Con l'avvicinarsi della festività dei defunti, che comporterà un aumento significativo di visitatori, i consiglieri hanno sollecitato un intervento straordinario per affrontare i principali problemi. Tra le richieste avanzate:

Una pulizia approfondita del cimitero, con la rimozione di erbacce, rifiuti e foglie, il ripristino dei viali e la pulizia dei servizi igienici.

La riparazione delle infrastrutture, come rubinetti e scale danneggiate, per migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura.

L'attivazione di un servizio di manutenzione ordinaria che preveda controlli periodici e interventi mirati per mantenere il cimitero in condizioni decorose.

Inoltre, i consiglieri hanno proposto l'introduzione, anche in via sperimentale, di un servizio di trasporto con golf car per agevolare l'accesso ai visitatori con difficoltà motorie, soprattutto anziani. Questo servizio, che partirebbe dall'ingresso secondario del cimitero, consentirebbe un più facile raggiungimento dei loculi e rappresenterebbe un importante miglioramento per l'accoglienza dei visitatori.

I firmatari della nota hanno infine espresso fiducia che l'amministrazione comunale interverrà con celerità, adottando le misure necessarie per restituire al cimitero "la dignità che merita".